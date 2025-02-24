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Emin Mekatronik Döğergücü FK, Kocasinan Yemlihaspor'u 8-0 Yenerek Süper Amatör Küme'ye Yükseldi

Emin Mekatronik Döğergücü FK, Kocasinan Yemlihaspor'u 8-0 Yenerek Süper Amatör Küme'ye Yükseldi
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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Emin Mekatronik Döğergücü FK, Kocasinan Yemlihaspor'u 8-0 mağlup ederek namağlup sezonu tamamladı ve Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Emin Mekatronik Döğergücü FK; ligin 18. haftasında oynadığı maçta Kocasinan Yemlihaspor'u 8-0 mağlup etti ve sezonu namağlup tamamlayarak adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Aydoğan Mantar, Mustafa Uçkan, Ahmet Hakan Güder

EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan (Ramazan Özön dk. 55), Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan (Mahmut Yavuz dk. 75), Ömer Akduran, Samet Dağlı (Gökhan Bıyık dk. 69), Abdürrahim Çopur, Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa (Mehmet Tosun dk. 75)

Kocasinan Yemlihaspor: Arifkan Kalkan, Mustafa Yıldırım, Resul Oğuzhan Ceylan, Erbay Kızıltan, Abdülkadir Oğuz, Mustafa Payer, Mustafa Alperen Karatop, İhsan Erdem, Refik Erdoğan, Oğuzhan Kurtoğlu

Goller: Ömer Faruk Kalkan (dk. 11), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 19, dk. 86), Samet Dağlı (dk. 27), Samet Demircan (dk. 35), Ramazan Özön (dk. 65, 79), Gökhan Bıyık (dk. 88) ( EMT Döğergücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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