Emanet oklarla yarıştığı dart şampiyonasında madalya gururu yaşadı

İspanya'daki Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'na giderken havalimanında valizi kaybolan milli sporcu Zehra Gemi, emanet aldığı oklarla toplam 5 madalya kazanırken, talihsiz başladığı ilk deneyiminde elde ettiği bu başarıyı yeni organizasyonlarda sürdürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Benidorm kentinde 11-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıkan Zehra, bu ülkeye vardığında, içinde yarışacağı dart oklarının bulunduğu valizinin kaybolmasıyla kötü sürpriz yaşadı.

Bu ülkede yaşayan dart sporcusu ve antrenör Fethi Kaya'nın yardımına koşarak kendi oklarını verdiği Zehra Gemi, genç kızlarda ikinci, gençler karışık çiftlerde üçüncü oldu. Open kategorisinde birinci sırada yer alan Zehra, eşlide ise ikinciliği elde etti.

Milli takımın Avrupa şampiyonu olarak döndüğü organizasyonda 5 madalyaya ulaşan Zehra, ilk uluslararası organizasyonunda önemli bir başarıya imza attı.

Yeni hedef Avrupa Gençler Dart Şampiyonası

Fethi Kaya'nın, elde ettiği başarı nedeniyle oklarını hediye ettiği Zehra Gemi, Macaristan'da 13-17 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası için okulda hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde beden öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı dart sporunda uluslararası başarılarla adından söz ettiren 13 yaşındaki milli sporcu Zehra, ilk başarılı deneyimini dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışmalarını yoğun şekilde gerçekleştiriyor.

Tekkeköy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Zehra, beden eğitimi öğretmeni Murat Barut'un 2 yıl önce okulda başlattığı dart kursları sayesinde bu sporla tanıştı.

Okuldaki mini dart salonunda atış yaparak kendisini geliştiren Zehra, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekerek Pamukkale Belediye Spor Kulübü Dart Takımı'na seçildi.

Katıldığı çeşitli yerel turnuvalarda yaklaşık 45 madalya kazanan milli sporcu, mayıs ayında milli takıma yükselmeyi başardı.

"Hayatıma matematiği getirdi"

Zehra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dart sporunu ilk tanıştığı günden bu yana çok sevdiğini, derslerini etkileyeceği düşüncesiyle bir ara bıraktığı bu spora öğretmeninin cesaretlendirmesiyle yeniden döndüğünü söyledi.

Dart sporu sayesinde matematik dersinde daha iyi bir konuma geldiğine dikkati çeken Zehra, "Dart öncelikle hayatıma matematiği getirdi. Sosyal bir hayata geçtim. Buraya kadar geldim." dedi.

Ailesinin ilk zamanlarda kendisinden böyle bir başarı beklemediğini, ulusal organizasyonlarda sağladığı başarıların hem kendisi hem çevresi için motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Zehra, kendisini artık dünya çapında bir sporcu gibi hissettiğini, birçok arkadaşına örnek olduğunu dile getirdi.

Zehra, İspanya'daki organizasyona giderken ilk kez yurt dışına çıkma heyecanıyla gerçekleşen yolculuğunun unutamayacağı bir macerayla sonuçlandığını belirterek, "Ben valizimi Denizli'den vermiştim. İspanya'ya gittiğimde valizim yoktu. Valizimi kaybettiğim için çok üzülmüştüm. Yurt dışında oturan dart sporcusu abimiz benim üzülmeme dayanamayıp bana oklarını hediye etti. Avrupa'da takım olarak şampiyon olduk. Avrupa U19 ikincisi oldum. Ben de bu başarıyı yakaladım. Hedefim hiç kimseye yenilmeyip dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Denizli'nin dart iddiası

Beden öğretmeni Barut ise okulda 2016 yılından bu yana öğrencilerini dart sporuna yönlendirdiğini, 2 öğrencisinin milli takıma seçilmesinin gururunu yaşadığını kaydetti.

Milli takım dart antrenörü Yusuf Can Korucu da kentten milli takıma 6 sporcu gönderdiklerini, Zehra Gemi'nin ise ilk kez gittiği bir şampiyonada 5 madalya kazanmasının büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Murat Dirier de Denizli'nin bu sporda iddialı bir kent olduğunu, bu yıl öğrencilerinin 106 Türkiye derecesi kazandığını, Zehra Gemi ile dünya şampiyonluğunu da getirmeyi umut ettiklerini ifade etti.