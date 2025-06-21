Elveda Barış Alper Yılmaz! Transfer resmen duyuruldu

Elveda Barış Alper Yılmaz! Transfer resmen duyuruldu
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Elveda Barış Alper Yılmaz! Transfer resmen duyuruldu
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Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların bu transferden beklentisi 30 milyon euro. Bu rakamla gerçekleşecek transfer, kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

Barış Alper Yılmaz, bu yaz Avrupa'ya yelken açmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın rekor gelir elde etmeyi hedeflediği milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın merakla beklenen yeni adresini duyurdular.

30 MİLYON EURO VERİP ALACAKLAR

aksam.com.tr'nin İngiltere basınından aktardığı habere göre; Premier Lig ekibi Newcastle United, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada ekibi, bu transfer için yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Sarı-kırmızılıların bu transferden beklentisi ise 30 milyon euro. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak rekor kıracak.

GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI SAĞLADI

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 48 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 42'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3833 dakika sahada kalan 25 yaşındaki milli yıldız, 14 gol ve 6 asistle skora etki etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Gitmek isteyen herkes gitsin. Kimsenin önünü tıkamayın. Yerli oyuncular ne yönetim ne de taraftar tarafından hiçbir kulüpte yeterince değer görmüyor malesef

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