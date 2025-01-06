Elon Musk, dünyanın en büyük takımlarından birini satın alıyor
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, Liverpool futbol kulübünü satın almayı planladığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Musk'ın Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool'u 6 milyar sterlin karşılığında satın almak için girişimde bulunduğu belirtildi. Şu an Premier Lig'de lider konumda olan Liverpool'un güncel piyasa değeri ise 970 milyon avro.
Dünyanın en zengin insanı olan Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi Elon Musk için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü iş insanının Liverpool'un mevcut sahibi Fenway Sports Group'tan (FSG) kulübü devralabileceği öne sürüldü.
LIVERPOOL'U SATIN ALABİLİR
İngiliz basınında çıkan habere göre 53 yaşındaki milyarderin Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool'u almak istediği yazıldı.
DEĞERİ 970 MİLYON AVRO
Geçtiğimiz günlerde 400 milyar dolar serveti aşarak bunu başaran ilk insan olarak tarihe geçen Musk'un 6 milyar sterlin karşılığında Liverpool futbol takımını satın almak için girişimde bulunduğu belirtildi. Premier Lig'de şu an liderlik koltuğunda bulunan Liverpool'un güncel piyasa değeri 970 milyon avro.