Elon Musk, dünyanın en büyük takımlarından birini satın alıyor

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi Elon Musk için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü iş insanının Liverpool'un mevcut sahibi Fenway Sports Group'tan (FSG) kulübü devralabileceği öne sürüldü.

LIVERPOOL'U SATIN ALABİLİR

İngiliz basınında çıkan habere göre 53 yaşındaki milyarderin Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool'u almak istediği yazıldı.

DEĞERİ 970 MİLYON AVRO

Geçtiğimiz günlerde 400 milyar dolar serveti aşarak bunu başaran ilk insan olarak tarihe geçen Musk'un 6 milyar sterlin karşılığında Liverpool futbol takımını satın almak için girişimde bulunduğu belirtildi. Premier Lig'de şu an liderlik koltuğunda bulunan Liverpool'un güncel piyasa değeri 970 milyon avro.