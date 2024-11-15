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Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti

Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
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Almanya Bundesliga ekibi St. Pauli, yeni sahibi Elon Musk'a tepki göstererek, eski adı Twitter olan X platformundan ayrıldığını duyurdu. Bu kararın ardından St. Pauli, X platformundan artık paylaşım yapmayacağını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'den Bundesliga 1'e yükselmeyi başaran Alman ekibi St. Pauli ilginç bir karara imza attı.

PAYLAŞIM YAPMAYACAKLAR

St. Pauli yaptığı açıklamayla eski adı Twitter olan X isimli sosyal medya platformundan yeni sahibi Elon Musk'a tepki göstererek ayrıldı ve artık paylaşım yapmayacaklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Musk, platformun eski adı olan Twitter'ın başına geçtiğinden beri X'i bir nefret makinesine dönüştürdü. Irkçılık ve komplo teorileri engellenmeden yayılıyor, hatta küratörlüğünü yapıyor. Hakaret ve tehditler nadiren yaptırıma tabi tutuluyor ve sözde ifade özgürlüğü olarak satılıyor" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMapo 77:

cok da X indeydi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıa o:

Baya bi şok olmuştur adam şimdi Allah kolaylık versin, düşmanımın başına gelmesin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
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