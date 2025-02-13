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Elite World Van Otel, Van Masterler Derneği Üyelerine Ev Sahipliği Yaptı

Elite World Van Otel, Van Masterler Derneği Üyelerine Ev Sahipliği Yaptı
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Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van, Van Masterler Derneği üyelerini ağırlayarak, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, spor alanında toplumun dayanışmasını ve tecrübe paylaşımını artırmak amaçlandı.

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Otel, şehrin sporuna büyük katkılar sunan Van Masterler Derneği üyelerini ağırladı.

Elite World Van Otelde düzenlenen etkinliğe Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz ve dernek üyeleri katıldı. Etkinlikte konuşan Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, her alanda olduğu gibi sporda da Van'a değer katmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Van Masterler Derneğinin sosyal sorumluluk kapsamında bir yemekte ağırlanması, toplumsal dayanışmayı ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran anlamlı bir etkinlik olacaktır. Bu tür organizasyonlar, spor camiasındaki tecrübe paylaşımını artırırken, genç nesillere de ilham verme açısından önemli bir fırsat sunar. Van Masterler, yılların birikimiyle sadece sahada değil, hayatın her alanında rol model olabilecek kişilerdir. Onları böyle bir etkinlikte bir araya getirmek, spor kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak adına değerli bir adımdır. Ayrıca, yerel toplulukların sporun içinde kalmasını teşvik eden bu tür etkinlikler, sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sağlar. Bu buluşma, sadece bir yemek değil, aynı zamanda sporun dostluk, birliktelik ve saygı değerleri etrafında nasıl şekillendiğini gösteren özel bir an olacaktır" dedi.

Dernek Başkanı Zeki Yılmaz ise Van'ın en değerli futbol insanlarının bir araya geldiği bir dernek olduklarını belirterek, "2014 yılında kurduğumuz derneğimiz, çok güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Bizler turnuvadan sonra üyelerimizin de yoğun işlerinden dolay uzun zamandır bir araya gelememiştik. Bu nedenle böyle bir gece düzenledik. Amacımız futbolun güzelliklerini birlikte yaşamak, şehrimize fair-play anlamında örnek davranışlar sergileyip, insanlarla güzel hareket etmektir. Gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkan Yardımcısı Oktay Ukay ise amaçlarının Van sporunu daha güzel yerlere taşımak olduğunun altını çizerek, "Gençler ve Vanspor'un alt yapısı önceliğimizdir. Bundan sonra Van için en hayırlısı neyse onları yapmak istiyoruz. Tabi bunun için öncelikle bizim kendi aramızda birlik ve beraberliği oluşturmamız lazım. Tabi bu da bir araya gelmekle olur. İnşallah çıktığımız bu yolda başarılı olacağız" diye konuştu.

Ümit Demir ve Orkestrasının da sahne aldığı gece, ikramlarla sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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