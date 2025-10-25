Elif Sude Akgül Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sakatlığına rağmen gümüş madalya kazanan Elif Sude Akgül'ü kutladı.

Federasyonun açıklamasında görüşlerine yer verilen Tanrıkulu, "Dünya Şampiyonası'nda ilk madalyamızı kazandık. Elif, bugün çok büyük bir iş başardı. 19 yaşında ilk kez bu seviyede yarıştı ve finale kadar geldi. Sakatlığına rağmen son ana kadar mücadele etti ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Elif, bugün belki gümüş madalya kazandı ama 'gönüllerin şampiyonu' oldu." ifadelerini kullardı.

Katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen 19 yaşındaki Elif Sude Akgül, önceki maçlarda yaşadığı sakatlığı rağmen Tayvanlı You-yun Liu karşısında ilk raundu kazandı. Son iki raundu kaybeden Elif Sude, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak kadınlar 49 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Wuxi kentindeki şampiyonada yarın kadınlarda 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, erkeklerde ise 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ve 87 kiloda Orkun Ateşli mücadele edecek.