Elif Sude Akgül, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

ELİF Sude Akgül tekvandoda dünya ikincisi oldu.

Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonasının ikinci gününde milli sporcumuz Elif Sude Akgül gümüş madalya kazandı.

181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde ülkemiz adına kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül ve erkekler 63 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı. Elif Sude Akgül, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Andorra'dan Nainara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı, çeyrek finalde ise Almanya'dan Supharada Ateşli'yi yenerek adını yarı finale yazdırdı. Genç sporcumuz yarı finalde ise ev sahibi Çin'den Xiaolu Fu'yu yenerek finale yükseldi.

19 yaşında katıldığı ilk dünya şampiyonasında finale yükselen Elif Sude Akgül, önceki maçlarda yaşadığı sakatlığa rağmen final maçında Tayvanlı You-yun Liu karşısında ilk raundu kazandı. Son iki raundu yitiren Elif Sude Akgül, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ömer Faruk Dayıoğlu ise ilk turda Libya'dan Abraheem Maruwan Mansour'u, ikinci turda bağımsız sporcu Maksim Bandarevich'i yendikten sonra üçüncü turda İran'dan Mahdi Hajimousaei'ye mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, sakatlığına rağmen gümüş madalya kazanan Elif Sude Akgül'den 'gönüllerin şampiyonu' olarak bahsederek, "Dünya şampiyonasında ilk madalyamızı kazandık. Elif, bugün çok büyük bir iş başardı. 19 yaşında ilk kez bu seviyede yarıştı ve finale kadar geldi. Sakatlığına rağmen son ana kadar mücadele etti ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Elif, bugün belki gümüş madalya kazandı ama gönüllerin şampiyonu oldu." ifadelerini kullardı.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ile erkekler 54 kilodaFurkan Ubeyde Çamoğlu ile 87 kiloda Orkun Ateşli yarın mücadele edecek.