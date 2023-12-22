Elif Sude Akgül Dünya Tekvando Grand Slam Şampiyonu

Dünya Tekvando Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, altın madalya kazandı.

Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen organizasyonda altın madalyaya ulaşan Elif Sude Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota alırken, 18 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

Elif Sude Akgül'ün antrenörü Çağrı Kızıl, yaptığı açıklamada, "Elif'i 7 yılda Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve şimdi ise Dünya Grand Slam Şampiyonluğu'na ulaştırmanın büyük gururunu yaşıyorum. Bu güzel anlamlı başarıyı Filistin'de hayatını kaybeden tüm çocuklara adıyoruz, onlar için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekvando Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 49 kiloda, dünya şampiyonu olan ve 2023 yılının en iyi kadın sporcusu seçilen Merve Dinçel Kavurat'ın temsil edeceğini duyurmuştu.