Elazığlı Elif Reyyan eskrimde Türkiye şampiyonu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen U10 Kategorisi Epe Türkiye Kupası müsabakalarında Elazığlı sporcu Elif Reyyan Kaya,

Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen U10 Kategorisi Epe Türkiye Kupası müsabakalarında Elazığ'ı temsil eden sporcu Elif Reyyan Kaya, büyük bir başarıya imza atarak U10 Kadın Epe kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. 19-21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Elazığ'dan 16 sporcu katılım sağladı. Genç yaşta elde edilen bu önemli başarı, Elazığ'ın eskrim branşındaki yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimizi ulusal düzeyde başarıyla temsil eden sporcumuz Elif Reyyan Kaya'nın Türkiye şampiyonu olması bizleri son derece gururlandırmıştır. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcu ailesini tebrik ediyor, sporcumuzun gelecekte de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" denildi. - ELAZIĞ