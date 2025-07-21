Elif Naz Köseoğlu U-20 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Elif Naz Köseoğlu U-20 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
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Eskişehir'den U-20 Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Elif Naz Köseoğlu, 3 bin metre engelli atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona, 7-10 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere kentinde gerçekleştirilecek.

Eskişehir'den U-20 Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Elif Naz Köseoğlu, Türkiye'yi temsil edecek.

U-20 Gençler Avrupa Şampiyonası, 7-10 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere kentinde gerçekleştirilecek. Şampiyonaya, Eskişehir'den milli sporcu Elif Naz Köseoğlu katılım sağlayacak. Köseoğlu, 3 bin metre engelli atlama branşında hem Eskişehir'i hem de Türkiye'yi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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