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Elif Güneş, Ürdün Gençlik Bakanı Al-Adwan ile Amman'da gençlik işbirliğini görüştü

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Elif Güneş, Ürdün Gençlik Bakanı Raed Sami Al-Adwan ile Amman'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında gençlik, spor ve psikososyal destek alanlarındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi ele alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, Ürdün Gençlik Bakanı Raed Sami Al-Adwan ile Ürdün'de bir araya geldi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında gençlik, spor ve psikososyal destek hizmetleri alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve deneyim paylaşımının artırılması konuları ele alındı.

Ayrıca akademik, sportif ve kültürel programların yaygınlaştırılması, gençlerin becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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