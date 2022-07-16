Elif Elmas İtalyan devine imzayı atıyor, Fenerbahçe'nin kasası yine doluyor - Haberler

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Elif Elmas İtalyan devine imzayı atıyor, Fenerbahçe'nin kasası yine doluyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olan Makedon oyuncu Elif Elmas'a İtalyan devi Milan talip oldu. Son şampiyon Milan, Makedon orta saha için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe 1.5 milyon euro satıştan pay alacak.

Fenerbahçe'den 2020 yılında 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, gösterdiği performansla göz doldurdu. Taner Karaman'ın haberine göre, Milan, Elif Elmas için Napoli'ye 35 milyon euro teklif etti.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe 1.5 milyon Euro transferden pay alacak. 23 yaşındaki Makedon futbolcu geçen sezon Napoli formasıyla 46 maçta görev yaptı. Orta saha oyuncusu 7 gol 6 asist ile sezonu tamamladı.

Elif Elmas İtalyan devine imzayı atıyor, Fenerbahçe'nin kasası yine doluyor

Haberler.com - Spor

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