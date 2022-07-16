Elif Elmas İtalyan devine imzayı atıyor, Fenerbahçe'nin kasası yine doluyor

Fenerbahçe'den 2020 yılında 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, gösterdiği performansla göz doldurdu. Taner Karaman'ın haberine göre, Milan, Elif Elmas için Napoli'ye 35 milyon euro teklif etti.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe 1.5 milyon Euro transferden pay alacak. 23 yaşındaki Makedon futbolcu geçen sezon Napoli formasıyla 46 maçta görev yaptı. Orta saha oyuncusu 7 gol 6 asist ile sezonu tamamladı.

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