Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı

Geride bıraktığımız sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen Elif Elmas için transferde sıcak gelişme yaşandı.

TORINO BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Serie A ekibi Torino, Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Elif Elmas için harekete geçti. İtalyan kulübünün 25 yaşındaki orta sahadan memnun kaldığı belirtilirken, Kuzey Makedonyalı futbolcunun bonservisini almak istediği ifade edildi.

17 MİLYON EURO İSTENİYOR

Haberde, Bundesliga ekibi RB Leipzig'in Elif Elmas için 17 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı. Öte yandan Torino'nun bu transferi gerçekleştirmeyi çok istediği ancak 17 milyon euroluk bir ödeme yapmasının zor olduğu da belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Sezonun ilk bölümünde Leipzig'de 5 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci bölümünde Torino ile 12 karşılaşmada forma giydi. Toplam 945 dakika sahada kalan Elif Elmas, 4 gol kaydetti.