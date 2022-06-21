Elif Alış, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3. oldu - Haberler

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Elif Alış, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elif Alış, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3. oldu

Sivas'ta yapılan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Samsunlu sporcu Elif Alış, Türkiye 3.'sü oldu.

Sivas'ta yapılan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Samsunlu sporcu Elif Alış, Türkiye 3.'sü oldu.

Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta yapıldı. 51 kiloda yarışan Elif Alış, 160 kişi arasından sıyrılarak Türkiye 3.'sü oldu. Alış aldığı bu sonuçla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) girmeye hak kazandı. Alınan başarılı sonucun ardından konuşan antrenör Uğur Sevinç, şunları söyledi:

"Kızımız çok güzel 7 müsabaka yaptı. Yarı finalde son saniyede 1 saniye farkla şansız bir şekilde kaybetti fakat bizim gözümüzde şampiyondur. Sporcumuz bakanlığa bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne de girmeye hak kazandı." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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