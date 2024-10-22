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Elfsborg Teknik Direktörü Hiljemark: "Zor Bir Maç Olacak"

Elfsborg Teknik Direktörü Hiljemark:
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Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında, takımlarının gruptan çıkma amacını vurgulayarak zorlu bir mücadele beklediklerini söyledi. Johan Larsson da kendi oyunlarını oynayacaklarını belirtti.

ELFSBORG Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, "Zor bir maç olacak. Hem bireysel hem de kolektif olarak elimizden geleni yapacağız. Amacımız gruptan çıkmak. Uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Yarınki maçta da farklı teknik ve taktiklerle beraber bu amaca devam edeceğiz" dedi.

Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da oynanacak mücadelede Slovenyalı hakem Matej Jug düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark ile futbolculardan Johan Larsson açıklamalarda bulundu. Zor bir maç beklediğini ifade eden Oscar Hiljemark, "Yarınki maçla ilgili olarak kompetansı yüksek bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Zor bir maç olacak. Hem bireysel hem de kolektif olarak elimizden geleni yapacağız. Amacımız gruptan çıkmak. Uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Yarınki maçta da farklı teknik ve taktiklerle beraber bu amaca devam edeceğiz. Bireysel kabiliyetlerinin ve becerilerinin farkındayız. Yarınki maçı da yine kendi bildiğimiz metotlarla oynamaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

JOHAN LARSSON: KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ

Elfsborg forması giyen Johan Larsson ise, "Mükemmel bir ortam olacağını biliyoruz. Oyuncuların da çok iyi olduğunu biliyoruz. Sadece bu konu üzerinde odaklanmıyoruz. Yarınki maçta yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Atmosferin çok iyi ve sert olacağına inanıyorum. Ancak kendi uyguladığımız çalışmaları kullanacağız" diye konuştu.

İsveç ekibi, basın toplantısının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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