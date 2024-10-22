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Elfsborg Teknik Direktörü Hiljemark: 'Tur atlamak istiyoruz'

Elfsborg Teknik Direktörü Hiljemark: 'Tur atlamak istiyoruz'
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark, zorlu maça hazır olduklarını ve turlara katılmayı hedeflediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İsveç ekibi Elfsborg'un 32 yaşındaki teknik direktörü Oscar Hiljemark, tur atlamak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Oscar Hiljemark ve futbolculardan Johan Larsson, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Hiljemark, "Yarınki maç, çok zor olacak. Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumlarını değerlendiren genç teknik adam, "Sonraki turlara katılmayı amaçlıyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Buna göre taktiklerimizi belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hücum hattını değerlendiren Hiljemark, "Bireysel kabiliyetlerinin ve becerilerinin farkındayız. Bildiğimiz metotlarla oynayacağız." diye konuştu.

Larsson: "Oyunumuzu oynayacağız"

Elfsborg'un 34 yaşındaki sağ beki Johan Larsson ise Galatasaray taraftarının mükemmel bir ortam yarattığını anlattı.

Galatasaray'ın iyi oyuncularına odaklanmadıklarını vurgulayan Larsson, 'Yarınki maçta kendi oyunumuzu oynayacağız. Atmosfer sert olacak ama kendi uyguladığımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Oscar Hiljemark Galatasaray Futbol Dünya Spor

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