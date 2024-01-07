Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti: Ne isteniyorsa yapıyorum

Süper Lig devi Galatasaray'a geldiği günden beri performanıyla büyük eleştiri alan Galatasaraylı Tanguy Ndombele, Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

"MAÇI DOMİNE ETTİK"

Karşılaşma hakkında konuşan futbolcu, "Genel olarak iyi oynadığımızı, maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"NE İSTENİYORSA YAPIYORUM"

Kendi performansı için de konuşan Ndombele, "Kerem Demirbay ile iyi oynadık. Kaliteli oyuncularımız var. Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum" dedi.