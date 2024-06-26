Eleştirilere daha güzel cevap verilemezdi! Milli yıldızdan harika gol

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan Türkiye, yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

İsmail Yüksek'in pasında sağ çaprazda topla buluşan milli yıldızımız ve kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, düzgün bir vuruşla toğu ağlara gönderdi. Çek kaleci Jindrich Stanek, bu golün ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

ELEŞTİRİLERE BU GOLLE YANIT VERDİ

Kulüp kariyerinde İtalyan devi Inter ile başarıdan başarıya koşan Hakan Çalhanoğlu, milli takımdaki performansıyla sık sık eleştiriliyordu. Çekya maçı öncesinde de tartışılan isim olan Hakan, bu eleştirilere attığı şık golle karşılık verdi.