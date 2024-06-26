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Eleştirilere daha güzel cevap verilemezdi! Milli yıldızdan harika gol

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında kozlarını paylaştığı Çekya karşısında 51. dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan Türkiye, yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

İsmail Yüksek'in pasında sağ çaprazda topla buluşan milli yıldızımız ve kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, düzgün bir vuruşla toğu ağlara gönderdi. Çek kaleci Jindrich Stanek, bu golün ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

ELEŞTİRİLERE BU GOLLE YANIT VERDİ

Kulüp kariyerinde İtalyan devi Inter ile başarıdan başarıya koşan Hakan Çalhanoğlu, milli takımdaki performansıyla sık sık eleştiriliyordu. Çekya maçı öncesinde de tartışılan isim olan Hakan, bu eleştirilere attığı şık golle karşılık verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hakan Çalhanoğlu Çek Cumhuriyeti Türkiye Futbol Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (9)

KAZİM Uzunöz:

artık 2 yıl bu golü konuşur dururlar

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Hakan:

Arda atsaydı 10 yıl konuşurdunuz.

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Nuri Aga:

Normal bir gol...

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Zafer yılmaz :

Hakanın yerine giren oyuncu ile kıyasla.Hakan eski hakan degil.her maçta 10 kişi ile oynayan Türkiye. Hakanın maç içi esnasında bu takım benden sorulur havasındaydı.Herkes oyun kontrolünde olması gerekiyormuş gibi.Eleştiriiiyorsa bir futbolcu kimse zevk için eleştirmez.

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Nuri Aga:

Aynen. Bu maçta eleştireceğimiz tek futbolcu Arda Güler. Basına çok malzeme verdi. Bugün takdiri ilahi sanki yokları oynadı maçta...

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Yasar Unal:

Ne var golde abartacak? Gol dışında da yok neredeyse.

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murat özbaş:

Kardeşim adam takımın lideri dedik,müthiş bir karakter tamam.Ama bir takımın kaptanı bu kadar can sıkıcı top oynuyormı .çekler 10 kişi kaldı 1-0 gerideler,kaptanları ortalığı yıkıyor.

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İsmail oruç :

Hakan gelecek maçta cezalı,hakansız mill takımı seyretme imkanı olacak.

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İsmail oruç :

Bazı arkadaşlar Portekiz karşısında Gürcistana hiç şans vermiyordu hatta maçı 2. 0 kaybetsek bile üçüncü olarak tur atlıyacağımızı yazıyordu,futbolda her şeyin olabileceğini gördük.

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