Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Kazak tenisçi Elena Rybakina, Belaruslu raket Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Kazak tenisçi Elena Rybakina ile Belaruslu raket Aryna Sabalenka karşı karşıya geldi. Rybakina, 2 saat 18 dakika süren maçta 6-4, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. 26 yaşındaki tenisçi böylece Avustralya Açık'ta ilk şampiyonluğunu kazandı. Kazak raket, 2022 yılındaki Wimbledon'dan sonra ikinci grand slam şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL