Haberler

Eldor Shomurodov, Başakşehir'in Gol Silahı Oldu

Eldor Shomurodov, Başakşehir'in Gol Silahı Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir FK'da Eldor Shomurodov, 2025-26 sezonunun 16. haftası itibarıyla 22 maçta 11 golle takımının en önemli hücum silahı haline geldi. Gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Shomurodov, Başakşehir'in hücum planında merkezi bir role sahip.

RAMS Başakşehir FK'da 2025-26 sezonunun 16'ncı haftası itibarıyla Eldor Shomurodov, sergilediği performansla takımının en önemli hücum silahı konumuna geldi. Turuncu-lacivertli formayla bu sezon toplam 22 maça çıkan Özbek golcü, 11 gol atarak skora doğrudan katkı sağladı.

Shomurodov, Süper Lig'de oynanan 16 karşılaşmada 11 gole ulaşarak gol krallığı yarışında Trabzonspor'dan Paul Onuachu ile zirveyi paylaşıyor. Tecrübeli forvetin ligde ayrıca 2 asisti, UEFA Konferans Ligi'nde ise 1 asistlik katkısı bulunuyor.

Ligde şu ana kadar 20 puanla 8'inci sırada yer alan RAMS Başakşehir FK, Shomurodov'un skor ürettiği maçlarda hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, fizik gücü ve savunma arkasına yaptığı koşularla rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturan 28 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'in hücum planının merkezinde yer alıyor.

RAMS Başakşehir'in gol krallığı yarışında iddialı isimler bulma konusundaki başarısı ise dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonda Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, uzun süre gol krallığı yarışının içinde yer almış, sezonun son bölümünde zirveyi kaçırmasına rağmen Başakşehir adına öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Bu sezon ise bayrağı Eldor Shomurodov devraldı.

Turuncu-lacivertli ekip, son yıllarda gol krallığı yarışına giren santrforlarıyla fark yaratırken, Shomurodov'un form grafiği sezonun kalan bölümü için Başakşehir adına en büyük umutlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
title