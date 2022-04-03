Elbeylispor: 0 Gaziantep Ankasspor: 2 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elbeylispor: 0 Gaziantep Ankasspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elbeylispor: 0 Gaziantep Ankasspor: 2

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Lider Gaziantep Ankasspor'a 2-0 yenildi.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Lider Gaziantep Ankasspor'a 2-0 yenildi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan maçta karşılıklı ataklar yapan iki takım da ilk yarıda gol atamadı. Gaziantep Ankasspor, ikinci yarıya hızlı başlayarak, gollerini 66 dakikada Burhan Coşkun, 90 dakikada Hayrı Gıcık kaydetti. Karşılaşma lider Gaziantep Ankasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. - KİLİS

Elbeylispor: 0 Gaziantep Ankasspor: 2

Elbeylispor: 0 Gaziantep Ankasspor: 2

Elbeylispor: 0 Gaziantep Ankasspor: 2

Elbeylispor: 0 Gaziantep Ankasspor: 2

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep, Aralık, Kilis, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title