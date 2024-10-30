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Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladi

Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Elazığspor, 1923 Mustafakemalpaşaspor'u uzatmalarda 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Goller, Hasan Ekici ve Alpay'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Elazığspor, 1923 Mustafakemalpaşaspor'u uzatmalarda 2-0 yenerek tur atladı.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Kemal Savaş, Mustafa Onur Özgenç, Abdullah Semerci

Çimentaş Elazığspor: Mücahit Çıra, Efe Tatlı (Denizhan dk. 106), Melih İnan (Yusuf Mert dk. 69), Cihan Canpolat (Efe Baran dk. 57), Kerem Şenyüz (Kerem dk. 83), Hasan Ekici, Alpay Koldaş, Eren Türkkal, Umut Uzun, Burhan Arman (Beykan dk. 69), Mehmet Ablay

1923 Mustafakemalpaşaspor: Mertcan Babat, Talha Karataş, Muhammed Emin Bektaş (Mert Polat dk. 62), Mehmet Can Gülerer, Numan Abdullah Özçakal (Emirhan dk. 46 (Berke dk. 106)), Halil Bora, Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun (Ali Taha dk. 106), Berkin Taşkın (Mehmet Can dk. 94), Serhat Yiğithan Şengil (Furkan dk. 83), İbrahim Aksu

Goller: Hasan Ekici (dk. 93), Alpay (dk. 105) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Alpay, Eren, Yusuf Mert (Elazığspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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