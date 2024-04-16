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Elazığspor, yeni isim sponsorunu açıkladı

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Elazığspor, 3Gen Holding firmasının iflasının ardından yeni isim sponsorunu açıkladı.

Daha önce 3Gen Holding Elazığspor ismiyle ligde mücadele eden Elazığspor, bu firmanın faaliyetlerine son vermesine rağmen isim resmi kurumlarda devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da oluruyla bordo-beyazlı ekibin yeni adı resmen Çimentaş Elazığspor oldu. Bu gelişmenin ardından Elazığspor otobüsünün Çimentaş Elazığspor ismiyle giydirilme işlemlerine de başlanılacağı ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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