Elazığspor, Yasin Arda Midiliç ile Anlaştı

Elazığspor, Yasin Arda Midiliç ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor, Adanaspor'dan 18 yaşındaki genç savunmacı Yasin Arda Midiliç ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Genç oyuncunun transferi kulüp tarafından duyuruldu.

Elazığspor, Adanaspor'dan genç savunmacı Yasin Arda Midiliç ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Elazığspor, Adanaspor'un 18 yaşındaki stoperi Yusuf Arda Midiliç ile resmi sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Adanaspor'da 9 kez TFF 1. Lig maçına çıkan 18 yaşındaki Yusuf Arda Midiliç ile her konuda anlaşan bordo-beyazlılar genç oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

Ailemize Hoş Geldin Yasin Arda Midiliç başlığıyla Elazığspor resmi sayfasından duyurulan transferde, "Kulübümüz, son olarak Adanaspor forması giyen savunma oyuncusu Yasin Arda Midiliç ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı

Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.