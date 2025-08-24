Elazığspor ve Adana 01 FK 4-4 Berabere Kaldı

Elazığspor ve Adana 01 FK 4-4 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un ilk hafta maçında Elazığspor, evinde Adana 01 FK ile 4-4 berabere kaldı. İki takımın da etkileyici gollerle dolu mücadelesi, futbolseverleri heyecanlandırdı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Erdi Abdulmecit Sayar, Hakan Dursun

Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Alpay Koldaş, Ercan Coşkun, Mehmet Yılmaz, Muhammet Ömer Çakı, Mikail Koçak, Maksut Taşkıran (Alperen dk. 63), Hakan Yavuz, Beykan Şimşek, Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk

Adana 01 FK: Taha Cengiz Demirtaş, Fatih Özkan, Yiğit Demir, Furkan Özyapı (Birhan dk. 71), Okan Derici (Alpay dk. 88), Muammer Denizhan Taşkan, Ömer Önder, Hasan Çelik (Mehmet dk. 60), Ömer Kuşan (Ahmet Ülük dk. 71), Burak Bilgen, Muhammet Beşir (Tuna dk. 88)

Goller: Beykan Şimşek (dk. 40 pen. ve dk. 80), Fuat Bavuk (dk. 57 ve 60) (Elazığspor), Muhammet Beşir (dk. 10 pen.), Furkan Özyapı (dk. 56), Ömer Kuşan (dk. 65), Denizhan Taşkan (dk. 74) (Adana 01 FK)

Sarı kartlar: Mikail, Muammer, Ömer (Elazığspor), Ömer, Taha Cengiz (Adana 01 FK) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
