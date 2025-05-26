Elazığspor-Vanspor Maçı Yabancı Madde Sebebiyle Tatil Edildi

Elazığspor-Vanspor Maçı Yabancı Madde Sebebiyle Tatil Edildi
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TFF 2. Lig play-off yarı final mücadelesi, tribünlerden atılan bir cisim nedeniyle durduruldu ve tatil edildi. Maçın 57. dakikasında yardımcı hakem kafasına isabet eden yabancı madde sebebiyle hakemler soyunma odasına gitti. Elazığspor, maçın öncesinde 1-0 öndeydi.

(ANKARA) - Elazığspor-Vanspor arasında oynanan TFF 2. Lig play-off yarı final mücadelesi tribünlerden atılan ve maçın yardımcı hakemine isabet eden yabancı madde sebebiyle durduruldu. Hakemler soyunma odasına gitti, karşılaşma tatil edildi.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 57. dakikasında, yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına tribünlerden atılan bir cisim isabet etti. Olayın ardından maçın hakemi Ümit Öztürk karşılaşmayı durdurarak hakem heyetiyle birlikte güvenlik eşliğinde soyunma odasına gitti. Kısa süre sonra her iki takımın oyuncuları da sahayı terk etti.

Tribünlerde tansiyonun düşmemesi, güvenliğin tam olarak sağlanamaması ve ortamın futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Mücadele tatil edildiği sırada Elazığspor, Muhammed Gönülaçar'ın 23. dakikada attığı golle 1-0 öndeydi. Ancak ilk maçı 4-1 kazanan Vanspor, skor avantajını koruyordu.

Kaynak: ANKA / Spor
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