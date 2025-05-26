Elazığspor - Vanspor FK Maçı Yardımcı Hakeme Cisim İle İlgili Tatil Edildi
Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan Nesine 2. Lig Play-Off maçında, 56. dakikada yardımcı hakem Kadir Beyaz'a isabet eden bir cisim nedeniyle maç tatil edildi. TFF'nin son kararı bekleniyor.
Elazığspor-Vanspor FK maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına isabet eden maddeden dolayı maç tatil edildi.
Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor'un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabaka yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı. Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu. Bir süre beklenildikten sonra maçın tatil edildiği bildirildi. Maçla ilgili son kararı TFF verecek. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor