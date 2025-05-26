Elazığspor - Vanspor FK Maçı Tatil Edildi

Elazığspor - Vanspor FK Maçı Tatil Edildi
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Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan maçın 56. dakikasında yardımcı hakeme cisim isabet etmesi sonucu karşılaşma tatil edildi. Hakemler ve Vansporlu futbolcular zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

Elazığspor-Vanspor FK maçının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına isabet eden maddeden dolayı maç tatil edilirken hakem ve Vansporlu futbolcular zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında Elazığspor'un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabaka yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı. Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu. Bir süre beklenildikten sonra maçın tatil edildiği bildirildi. Maçla ilgili son kararı TFF verecek.

Öte yandan Vansporlu futbolcular ve hakemler, zırhlı araçlarla stattan ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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