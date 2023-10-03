Elazığspor'un yıldız oyuncusu Beykan Şimşek 3 hafta sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalacak

TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında Batman Petrolspor'la oynanan maçta sakatlanan Beykan Şimşek'in sağ arka uyluk adalesinde yırtık olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Batman Petrolspor maçında sakatlanan Elazığspor'un yıldız oyuncusu Beykan Şimşek'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında Batman Petrolspor'la oynanan maçın 14. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beykan Şimşek'ten kötü haber geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda MR'ı çekilen yıldız oyuncunun sağ arka uyluk adalesinde yırtık olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. - ELAZIĞ