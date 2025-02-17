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Elazığspor'un Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Elazığspor'un Yenilmezlik Serisi Sona Erdi
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Menemen FK'ya 2-1 mağlup olan Elazığspor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında deplasmanda Menemen FK'ya 2-1'lik skorla mağlup olan Elazığspor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Elazığspor, ligin 23. haftasında deplasmanda Menemen FK ile karşı karşıya geldi. Elazığ ekibi, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonucun ardından Elazığspor'un 8 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Bordo-beyazlılar, son mağlubiyetini Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Menemen FK karşısında almıştı.

Ligde 45 puanla 3. sırada yer alan Elazığspor, gelecek hafta evinde 68 Aksarayspor ile karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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