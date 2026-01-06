Elazığspor, 4 transferini açıkladı

Elazığspor'un yeni transferleri bordo-beyazlı ekip tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor, dış transferde anlaşma sağladığı futbolcuları resmen duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre; Bursaspor'dan sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam ile 1.5, Kastamonuspor'dan orta saha Ali Altınöz ile 2.5 yıllık, Sivasspor'dan stoper Çağlayan Menderes ile 1.5 yıllık ve yine GMG Kastamonuspor'dan stoper Sakıb Aytaç ile 6 aylık anlaşma sağlandığı bildirildi. - ELAZIĞ