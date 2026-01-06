Elazığspor, 4 transferini açıkladı
Elazığspor, dış transferde Bursaspor'dan Sertaç Çam, Kastamonuspor'dan Ali Altınöz ve Sakıb Aytaç, Sivasspor'dan Çağlayan Menderes ile anlaşma sağladı.
Elazığspor'un yeni transferleri bordo-beyazlı ekip tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor, dış transferde anlaşma sağladığı futbolcuları resmen duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre; Bursaspor'dan sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam ile 1.5, Kastamonuspor'dan orta saha Ali Altınöz ile 2.5 yıllık, Sivasspor'dan stoper Çağlayan Menderes ile 1.5 yıllık ve yine GMG Kastamonuspor'dan stoper Sakıb Aytaç ile 6 aylık anlaşma sağlandığı bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor