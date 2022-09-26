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Elazığspor'un unvanları gitti

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Elazığspor'un unvanları gitti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona iyi başlayan ES Elazığspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini Ağrı 1970 Spor karşısında yaşadı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona iyi başlayan ES Elazığspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini Ağrı 1970 Spor karşısında yaşadı. Elazığ temsilcisi, aynı zamanda bu sezonki ilk golünü de yine Ağrı ekibinden yedi.

TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında ES Elazığspor, deplasmanda Ağrı 1970 Spor'a 1-0 mağlup oldu. Geride kalan 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlı ekip, ilk mağlubiyetini Ağrıspor karşısında alarak taraftarlarını üzerken, 86. dakikada yediği penaltı golüyle de bu sezon ilk defa ağları sarsılmış oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftayı 7 puanla 6. basamakta tamamlayan ES Elazığspor, 5. haftada evinde Çatalcaspor ile karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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