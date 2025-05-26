Elazığspor'un Süper Lig Hedefi İçin Kritik Maç

Bugün Elazığspor ve şehir adına önemli bir maça çıkılacağını dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Gün, sahaya çıkıp, en güzel futbolu oynama günüdür. Gün, tıpkı geçmişte olduğu gibi bizi yeniden süper lige yükseltecek bu mutluluğu şehrimize hediye etme günüdür" dedi.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş mücadelesinde Çimentaş Elazığspor, bu akşam saat 20.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Artı Değer Vanspor ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi Elazığ TSO Başkanı İdris Alan açıklamalarda bulundu.

Başkan Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Elazığspor ve şehrimiz adına önemli bir maça çıkıyoruz. Bu maçı farklı kazanarak sezon başında ortaya koyduğumuz şampiyonluk hedefimize daha büyük bir inanmışlık ve adanmışlık duygusuyla ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Futbolcularımıza, teknik heyete, yönetime ve özellikle yağmur-çamur demeden, soğuk- sıcak aldırmadan takımını her şartta büyük bir fedakarlıkla ve sınırsız bir samimiyetle destekleyen taraftarlarımıza güvenimiz tamdır. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Bugün, bize başarı ve farklı galibiyet getirecek bir maça çıkıyoruz. Bugün yüreklerimiz, karşı takıma attığımız sloganlarla değil, bizi üst tura çıkartacak skorla soğumalı. Bugün, rakibimizi kötü slogan ve bize yakışmayan eylemlerle değil, skorla mahcup edeceğiz. Haydi Elazığ, gün, takımımıza büyük bir coşku ile 90 dakika destek olma ve güç verme günüdür. Gün, geçmişi unutmadan ancak geçmişe de takılmadan geleceğe ve süper lige yürüme günüdür. Gün, sahaya çıkıp, en güzel futbolu oynama günüdür. Gün, tıpkı geçmişte olduğu gibi bizi yeniden süper lige yükseltecek bu mutluluğu şehrimize hediye etme ve Elazığ olarak bugün bu zaferi kutlama günüdür. Bizler inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ