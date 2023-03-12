Elazığspor'un yeni stadından Atatürk'ün adı çıkarıldı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Elazığspor'un stadının yenilenmesinin ardından daha önce Elazığ Atatürk Stadyumu olan ismin yerine Elazığ Stadyumu tabelası asıldı. Stadyumun yeni isminde Atatürk'ün adına yer verilmemesi ise sosyal medyada tepki çekti. Elazığspor taraftarları ve futbolseverler paylaşımlarında, "Bu yanlıştan dönün" ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.

3. Lig'de mücadele eden Elazığspor'un stadındaki yenileme çalışmaları sonrası stada yeni tabelası asıldı. Tabeladaki isim ise tepki çekti.

ARTIK ATATÜRK STADI DEĞİL

Elazığ'ın 1974'ten bu yana maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu, yeniden inşa edildi ve stada asılan yeni tabelada "Elazığ Stadyumu" yazdığı görüldü. Atatürk adının tabelada yer almaması ise sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

Stadyumun yeni ve eski ismi

"GÖREV YİNE BİZE DÜŞTÜ"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Atatürk'ün ismine stadyumda bile tahammül edemeyenler, biz bunu 2019'da öngörmüştük. Elazığ halkı bunun değerlendirmesini yapacaktır. Görev yine bize düştü, hemen gerekli görüşmeleri yapıp Ulu Önderimizin adının stadımıza verilmesini sağlayacağız. Merak etme Elazığ artık sahipsiz değilsin." ifadelerini kullandı.

"KASAPOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Erol, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile bir görüşme yaptığını belirtti. Gürsel Erol paylaşımında, "Biraz önce Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile telefonla görüştüm. Elazığ Stadyumu ile ilgili verdiğim bilgiler doğrultusunda inceleme başlatıp sürecin takipçisi olacağını ifade ettiler. Sayın Bakan'a Elazığ halkı adına teşekkür ederim." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Elazığspor taraftarları ve birçok futbolsever, stadın adından Atatürk'ü silmenin çok yanlış bir karar olduğunu belirtti. Sosyal medya paylaşımlarında bu yanlıştan hemen dönülmesi ve stada eski isminin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal medya tepkiler şöyle: