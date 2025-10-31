Haberler

Elazığspor'un Muğlaspor Maçında Taraftar Olmayacak

Güncelleme:
Seza Çimento Elazığspor, Muğlaspor ile oynayacağı maçta taraftarların stadyuma alınmayacağını açıkladı. Muğla İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği, misafir takım taraftarları maça katılamayacak.

Seza Çimento Elazığspor, Muğlaspor maçına taraftarlarının alınmayacağını belirtti.

Bordo-Beyazlı ekip, pazar günü oynanacak olan Muğlaspor maçı için taraftarlarına önemli bir duyuru yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 11. Haftası'nda Pazar günü saat 15.00'te Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Muğlaspor - Elazığspor maçı taraftarlarımıza kapalı olacak. Muğla İl Spor Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu karar gereğince Muğlaspor - Seza Çimento Elazığspor Nesine 2. Lig müsabakasına misafir takım taraftarları alınmayacaktır. Taraftarlarımızın, alınan bu karara riayet etmelerini önemle rica ederiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
