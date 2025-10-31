Elazığspor'un Muğlaspor Maçında Taraftar Olmayacak

Seza Çimento Elazığspor, Muğlaspor maçına taraftarlarının alınmayacağını belirtti.

Bordo-Beyazlı ekip, pazar günü oynanacak olan Muğlaspor maçı için taraftarlarına önemli bir duyuru yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 11. Haftası'nda Pazar günü saat 15.00'te Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Muğlaspor - Elazığspor maçı taraftarlarımıza kapalı olacak. Muğla İl Spor Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu karar gereğince Muğlaspor - Seza Çimento Elazığspor Nesine 2. Lig müsabakasına misafir takım taraftarları alınmayacaktır. Taraftarlarımızın, alınan bu karara riayet etmelerini önemle rica ederiz" denildi. - ELAZIĞ