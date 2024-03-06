Elazığspor'un kalan maçları belli oldu

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grupta kalan 8 haftada 4 iç, 4 dış saha maçına çıkacak.

TFF 3. Lig 2. Grupta Play-Off hattında yer alan Elazığspor, 36 puanla son 8 haftaya 5. sırada giriyor. Lider TPAO Batman Petrolspor'un 9, 2. sıradaki Turgutluspor'un 6 puan gerisinde olan bordo-beyazlılar, kalan 8 haftada önemli maçlara çıkacak. Play-Off ve küme düşme hattındaki takımlarla karşı karşıya gelecek olan Elazığspor'u 4 iç, 4 dış saha maçı bekliyor.

Bordo-beyazlılar an maçlarının programı şöyle:

"23. hafta Karşıyaka, 24. hafta Anadolu Üni. (D), 25. hafta Kelkit Hürriyetspor, 26. hafta Efeler 09 SFK (D), 27. hafta K. Bulvarspor, 28. hafta Hacettepe 1945 (D), 29. hafta Sapanca Gençlikspor, 30. hafta A. Eynesil Bld. (D)." - ELAZIĞ