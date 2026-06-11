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Fuat Bavuk, Elazığspor'a veda etti

Fuat Bavuk, Elazığspor'a veda etti
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Elazığspor'da 1.5 sezon forma giyen ve sözleşmesi sona eren genç forvet Fuat Bavuk, sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla camiaya veda etti. Geçen sezon 22 golle gol kralı olan oyuncu, taraftarlara teşekkür ederek helallik istedi.

1.5 sezondur Elazığspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren genç forvet Fuat Bavuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

Elazığspor'la olan sözleşmesi sona eren Fuat Bavuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti. Genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sevgili Elazığspor ailesi ve büyük Elazığspor taraftarı, sözleşmemin sona ermesiyle birlikte, gururla taşıdığım bordo-beyazlı formaya veda ediyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca desteğinizi her an arkamda hissettim. Gönül isterdi ki bu güzel şehre şampiyonluklar, kupalar kazandırıp sizleri gururlandıralım; bu hedefe ulaşamamış olmanın derin üzüntüsünü içimde taşıyorum. Ancak mücadelemizi son ana kadar verdik. Formayı terlettiğim her an bana gösterdiğiniz sevgi, saygı ve yaşattığınız eşsiz atmosfer için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sağlıcakla kalın, Elaziğspor'a gelecekte canı gönülden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon kaydettiği 22 golle Fuat, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta gol kralı olmuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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