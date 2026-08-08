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Elazığspor Efsanesi Haluk Erdem Hayatını Kaybetti

Elazığspor Efsanesi Haluk Erdem Hayatını Kaybetti
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Elazığspor'un unutulmaz isimlerinden, kulüp tarihinin ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan eski futbolcu ve teknik direktör Haluk Erdem, tedavi gördüğü Bursa Kestel Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edilirken yaşamını yitirdi. Erdem'in cenazesi pazar günü Bursa Ulu Camii'nde kılınacak namazın ardından Hasköy aile kabristanına defnedilecek.

Elazığspor tarihinin unutulmaz simgelerinden, yaşayan en yaşlı efsane futbolcu ve teknik direktör Haluk Erdem'den üzen haber geldi. Bordo-beyazlı camianın kalbinde özel bir yere sahip olan efsane isim, yaşam mücadelesini kaybetti.

Elazığspor'un 1974-1975 futbol sezonunda kazandığı kulüp tarihinin ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan; Türk futbolu ile İstanbulspor, Bursaspor ve Elazığspor'un unutulmaz değerleri arasında yer alan Haluk Erdem, bir süredir tedavi gördüğü Bursa Kestel Devlet Hastanesi'nde durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen efsane hoca yaşamını yitirdi. Erdem'in pazar günü Bursa Ulu Camii'de kılınacak cenaze namazı sonrası Hasköy aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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