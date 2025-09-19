Haberler

Elazığspor'un Deplasman Maçının Hakemi Belli Oldu

Elazığspor'un Deplasman Maçının Hakemi Belli Oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Elazığspor, Altınordu ile karşılaşacak. Maçın hakemi Kocaeli Bölgesi'nden Sabit Selvi olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Elazığspor'un, deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçı Kocaeli Bölgesi'nden hakem Sabit Selvi yönetecek.

Elazığspor'un, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçı yönetecek hakemler açıklandı. Mücadelede Kocaeli Bölgesi'nden klasman hakemi Sabit Selvi düdük çalacak. Selvi'nin yardımcılıklarını Ordu Bölgesi'nden Metin Yalçın ile Burdur Bölgesi'nden Hakan Tunç yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Balıkesir Bölgesi'nden Emre Küçük.

