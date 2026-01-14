Elazığspor, Elazığ'a dönüyor

Elazığspor'un 2 Ocakta Antalya'da başlayan ara dönem kampı 18 Ocak Pazar günü sona erecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına Adana 01 FK karşısında aldığı 4-0'lık yenilgiyle başlayan Seza Çimento Elazığspor'da 2 Ocak'ta Antalya'da başlayan ara dönem kampı sona eriyor. Adana 01 FK maçı sonrası tekrar Antalya'ya dönen Elazığspor'da Antalya kampı 18 Ocak Pazar günü itibariyle tamamlanacak.

Ligin 21. haftasını bay olarak geçecek Elazığspor, 22. haftada evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Salı günü kendi tesislerinde başlayacak. - ELAZIĞ