Haberler

Elazığspor, Elazığ'a dönüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Elazığspor, Antalya'daki ara dönem kampını 18 Ocak'ta tamamlayacak. Ligin 21. haftasını bay geçecek takım, 22. haftada Ankaragücü ile oynayacağı maça hazırlanmak için kendi tesislerine dönecek.

Elazığspor'un 2 Ocakta Antalya'da başlayan ara dönem kampı 18 Ocak Pazar günü sona erecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına Adana 01 FK karşısında aldığı 4-0'lık yenilgiyle başlayan Seza Çimento Elazığspor'da 2 Ocak'ta Antalya'da başlayan ara dönem kampı sona eriyor. Adana 01 FK maçı sonrası tekrar Antalya'ya dönen Elazığspor'da Antalya kampı 18 Ocak Pazar günü itibariyle tamamlanacak.

Ligin 21. haftasını bay olarak geçecek Elazığspor, 22. haftada evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Salı günü kendi tesislerinde başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek

Leyla'nın davası sil baştan! Kör düğümü çözecek tanıklar dinlenecek