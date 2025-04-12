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Elazığspor Tribün Lideri Mücahit Biçer'in Belini Kırdı

Elazığspor Tribün Lideri Mücahit Biçer'in Belini Kırdı
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Elazığspor'un Bucaspor 1928 maçında tribünden düşen Mücahit Biçer hastaneye kaldırıldı. Belinde kırıklar olduğu tespit edilen Biçer, İzmir'de ameliyat olacak.

Elazığspor Maraton 1967 tribün liderlerinden Mücahit Biçer, Bucaspor 1928 maçında tribünden düşüp belini kırdı.

Elazığspor tribünlerinin sevilen ismi Mücahit Biçer, Elazığspor'un Bucaspor 1928 ile oynadığı maçta tribünden düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Maraton 1967 tribün liderlerinden Mücahit Biçer'in belinde kırıklar olduğu ve İzmir'de ameliyat edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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