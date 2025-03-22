Elazığspor, Somaspor'u 2-0 Mağlup Etti
2. Lig Kırmızı Grubun 28. haftasında Elazığspor, evinde Somaspor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 28. Haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Somaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Çağrı Ateş, Ali Gün
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar (Yağızcan dk. 64), Ercan Coşkun, Kerim Frei, Yusuf Mert Tunç (Hasan dk. 79), Ali Keten, Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay (Alpay dk. 79), Fuat Bavuk (Maksut dk. 56)
Somaspor: Eran Şenol, Erdem Aygül (Hasan Ali dk. 62), Kenan Fakılı, Kamil Fidan (Yasin 84), Caner Cengiz, Rahmi Anıl Başaran, Aykut Çolakoğlu, Enes Aydın, Emre Gürsel Hürcan, Kadir Karış, Mücahit Aslan (Yusuf dk. 75)
Goller: Kerim (Dk. 55 pen.), Ömer (dk. 74) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Muhammed (Elazığspor), Aykut, Caner (Somaspor) - ELAZIĞ