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Elazığspor Sezonu Sebatspor Maçıyla Açıyor

Elazığspor Sezonu Sebatspor Maçıyla Açıyor
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup ilk haftasında Seza Çimento Elazığspor, sahasında Sebatspor'u konuk edecek. Şampiyonluk hedefleyen bordo-beyazlı ekipte sakat oyuncu bulunmazken, karşılaşma Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda seyircisiz oynanacak ve Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 1. Haftası'nda Sebatspor'u konuk edecek.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 1. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor, Sebatspor'u ağırlayacak. Yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bordo-Beyazlı ekip maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Elazığspor'da sezonun ilk maçı öncesi sakat futbolcu bulunmuyor.

Seyircisiz oynanacak mücadeleyi Konya Bölgesi'nden Klasman Hakemi Burak Akdağ yönetecek. Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda seyircisiz oynanacak olan maç Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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