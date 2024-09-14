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Elazığspor, Nazillispor'u 3-1 Mağlup Etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Elazığspor, evinde Nazillispor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Yağızcan Erdem, Beykan Şimşek ve Burhan'dan geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftası'nda Elazığspor, evinde konuk ettiği Nazillispor'u 3-1 mağlup etti.

Hakemler: Halil Erdoğan, Kerem İlitangil, Cem Mustafa Akpınar

Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Muhammet Arslantaş (Yusuf Mert dk. 67), Beykan Şimşek (Burhan dk. 83), Melih İnan (Maksut dk. 46), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Burak dk. 90), Alpay Koldaş, Mikail Koçak (Mehmet Ablay dk. 90), Berşan Yavuzay

Nazillispor: Mustafa Güngör, Cumhur Yılmaztürk, Kürşat Babamoğlu (Hüseyin Mert dk. 55), Bayram Enes An, Nicolo Mikael Avellino, Furkan Balaban, İlkay İşler (Kutsal dk. 88), Selçuk Hakalmaz (Kıraç dk. 55), Emrullah Ertuş, Miraç Furkan Türközü (Oğuzcan dk. 67), Abdullah Beytaş

Goller: Yağızcan Erdem (dk. 52), Beykan Şimşek (dk. 78), Burhan (dk. 90) (Elazığspor), Oğuzcan (dk. 76) (Nazillispor)

Sarı Kartlar: Yağızcan (Elazığspor), Miraç Furkan (Nazillispor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beykan Şimşek Elazığspor 3-sayfa Futbol Spor

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