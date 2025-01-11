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Elazığspor, Muhammed Gönülaçar ile Anlaştı

Elazığspor, Muhammed Gönülaçar ile Anlaştı
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Çimentaş Elazığspor, transfer çalışmalarına devam ederek Şanlıurfaspor'dan ön libero Muhammed Gönülaçar ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu, sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor.

Çimentaş Elazığspor, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen tecrübeli oyuncu Muhammed Gönülaçar ile anlaştı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta sezonun ikinci yarısına Karaman FK deplasmanında başlayacak olan Elazığspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni Mersin İdman Yurdu'ndan sol bek Ömer Çakı ve Samsunspor'dan kaleci M. Zülfikar Yıldırım'la şu ana kadar anlaşma sağlayan bordo-beyazlı ekip, Şanlıurfaspor'dan ön libero Muhammed Gönülaçar ile de anlaşma sağladı. Şanlıurfaspor'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşan Elazığspor Transfer Komitesi, ara dönemdeki 3. transferini gerçekleştirdi.

1994 Batman doğumlu olan tecrübeli oyuncu, Batman Petrolspor'da başlayan profesyonel kariyerinde Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Erzurumspor, Kocaelispor, Beykoz, Denizlispor, Bodrum FK, Vanspor ve son olarak yine Şanlıurfaspor formaları giydi. Bu sezon 1. Ligde 18 maça çıkan tecrübeli orta saha 2 gole imza attı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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