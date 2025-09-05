Elazığspor, Muhammed Gönülaçar'ı Kadrodışı Bıraktı

Elazığspor Kulübü, kadrodışı bırakılan futbolcusu Muhammed Gönülaçar hakkında bir açıklama yayımladı ve oyuncunun neden kadrodışı bırakıldığına açıklık getirdi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Seza Çimento Elazığspor'da gündem Muhammed Gönülaçar. Erzurum kampında kadrodışı bırakılan ve bu akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kulüpte kalma isteğini dile getiren Muhammed Gönülaçar için Elazığspor bir açıklama yaparak neden kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bugüne kadar futbolcuya zarar vermemek adına açıklama yapılmadığı belirtilen metinde Elazığspor'un herkesten üstün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncu ile yapılan karşılıklı sona erdirme görüşmelerinde, maddi her konuda anlaşmaya varılmasına rağmen futbolcu üç kez imza atmaktan vazgeçmiştir. Sunmuş olduğumuz sebepler doğrultusunda profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Muhammed Gönülaçar, kulüp disiplin talimatları ve takım içi düzenin korunmasına ilişkin esaslara aykırı tutum ve davranışları nedeniyle; teknik sorumlumuzun raporu ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kulübümüz, sportif başarının yanı sıra disiplini, saygıyı ve takım ruhunu her zaman ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, hiçbir bireyin takım içi düzeni bozacak eylemlerde bulunmasına, kendisini takımın ve şehrimizin üzerinde görmesine müsamaha gösterilmeyecektir. 7'den 70'e herkesin gönlünde aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşatan bu büyük camia; zor günde kenetlenen, sevinçte coşan, hüzünde tek yürek olan bir şehrin simgesidir. Elazığspor, yalnızca sahada değil, her evde, her sokakta, her yürekte var olan koca bir sevdadır. Bu büyüklüğü anlamayanlar bilsin ki; Elazığ'da herkesin ortak paydası Elazığspor'dur" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ