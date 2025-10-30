Haberler

Elazığspor, Muğlaspor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Elazığspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, Muğlaspor maçı öncesi takımın oyununu oturtmak ve dikkatsizlikleri gidermek için çalıştıklarını belirtti. Oyuncular, galibiyet serisi yakalamak için iddialı açıklamalarda bulundu.

Elazığspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, oynadıkları oyunu takıma oturtabilmek ve maçlarda yapılan küçük dikkatsizlikleri giderebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, gerçekleştirilen antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu. Muğlaspor'un ilk defa sahasında bir maça çıkacağını ifade eden Sarıgül, "Kupa maçında izleme fırsatımız oldu biraz as oyuncuları 20-25 dakika oynattılar. Bizim için önemli olan deplasmanlarda iyi oyun. Rakibimiz kapandığında çözmekte biraz zorlandık. Rakibimizle alakalı teknik analizimizi yaptık. Bugün rakibimizle alakalı taktik antrenmanımızı yapacağız. Kendi sahalarında ilk defa oynayacaklar ama bizim takımımız alışık. Bize karşı oyun oynayan takımlara biz daha rahat ederiz. Bazen çok kapandıklarında geçişte sıkıntı yaşıyoruz ama inşallah onu da halledeceğiz. Sabırlı ve sakin oyun, daha sonra golleri bulduktan sonra da daha dikkatli olmaya çalışacağız. İnşallah güzel bir galibiyet serisi yapmaya çalışacağız. Demiştik zor bir süreçten geçeceğiz. İnşallah oyunun oturmasını bizde istiyoruz. Küçük dikkatsizliklerle alakalı biraz çalışacağız. İnşallah özlenen oyunu da skoru da almaya çalışacağız" diye konuştu.

Elazığspor'da son haftalarda formunu yakaladığını söyleyen stoper Süleyman Özdamar, "Çok çalışıyorum ve formayı kapmak için de her zaman çok çalışacağım. Benim için şu an iyi gidiyor ama önemli olan takım tabii ki. 3 hafta istediğimiz sonuçları aldık ama son Kastamonuspor maçında istediğimizi yapamadık. Futbolda var bunlar, Muğlaspor maçıyla inşallah seri yakalarız. İnşallah Elazığspor'u hak ettiği yerlere çıkaracağız hep beraber. Maça iyi hazırlanıyoruz. Hocamızın taktiği doğrultusunda 3 puana gidiyoruz. Taraftarın da camianın da soru işaretlerini ortadan kaldırdığımı düşünüyorum. Elimden geldiğince başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın genç orta sahası Efe Tatlı ise, "3 haftadır istediğimiz skorları elde ettik. Ancak son Kastamonuspor maçında oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Futbolda bu tür şeyler yaşanabiliyor. Şimdi önümüzde Muğlaspor maçı var ve bu maçla birlikte yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
