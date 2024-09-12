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Elazığspor, Maksut Taşkıran ile sözleşme imzaladı

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Elazığspor, daha önce anlaşmaya vardığı ön libero Maksut Taşkıran'la resmi sözleşme imzaladı. Geçen sezon takımıyla şampiyonluk yaşayan Taşkıran, bu sezon da 3 Trendyol 1. Lig maçında forma giydi.

Elazığspor, daha önce anlaşmaya vardığı ön libero Maksut Taşkıran'la resmi sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta iddialı bir takım oluşturmak için transferlerine devam eden Elazığspor, daha önce prensipte anlaştığı Maksut Taşkıran'la resmi sözleşme imzaladı. Geçen sezon takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu bu sezon da 3 Trendyol 1. Lig maçında forma giydi. Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Esenler Erokspor forması giyen Maksut Taşkıran ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İmza töreninde Kulüp Başkanımız Ahmet Feti Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz hazır bulundu.Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Trendyol Taşkıran Güncel Spor

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