Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor Maçına Deplasman Taraftarları Alınmayacak

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararla Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak.

TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Elazığspor - Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak. Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre saat 14.00'da başlayacak olan maça Gümüşhane ekibinin taraftarları alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu geçtiğimiz hafta Karşıyaka ile oynanan maçta da deplasman takım taraftarına stadyuma giriş yasağı getirmişti. - ELAZIĞ